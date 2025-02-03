Konyaspor, Fenerbahçe'den Kaan Akyazı'yı transfer etti
İHA

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor