Konyaspor, Fenerbahçe'den Kaan Akyazı'yı transfer etti

İHA
Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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