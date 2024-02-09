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Konyaspor, kadrosunu Teenage Hadebe ile güçlendirdi

Konyaspor, kadrosunu Teenage Hadebe ile güçlendirdi Konyaspor, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da da oynayan Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.