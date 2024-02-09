Konyaspor, kadrosunu Teenage Hadebe ile güçlendirdi

İHA
Süper Lig ekibi Konyaspor, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kaymak hazır bulundu.
"Yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teenage Hadebe'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.
28 yaşındaki Zimbabweli stoper, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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