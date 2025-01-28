Konyaspor, Mehmet Güneş'i kadrosuna kattı

İHA
Süper Lig ekiplerinde Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde İdari Menajer Hüseyin Bilgin hazır bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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