Konyaspor, Mehmet Güneş'i kadrosuna kattı
İHA

Süper Lig ekiplerinde Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde İdari Menajer Hüseyin Bilgin hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor