Konyaspor, Morten Bjorlo ile sözleşme imzaladı

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı.

Sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Morten Bjorlo, sağlık kontrolünün ardından 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bjorlo, yeşil-beyazlı kulüpte 42 numaralı formayı giyecek.

"FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklama, şöyle denildi:

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR SEZON OLSUN"

İmza töreni sonrası konuşan Morten Bjorlo, şunları söyledi:

Umarım kalan maçlarımızda iyi sonuçlar alarak Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. 42 numarayı giyeceğim. Konya şehri için 42 numaranın önemini öğrendiğimde forma numaram olsun istedim. Konyaspor'un coşkulu bir taraftarı olduğunu biliyorum. Kendimi kulübe ve taraftarımıza sevdireceğimi düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir sezon olsun.