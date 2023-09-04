Konyaspor, Nelson Oliveira ile sözleşme imzaladı

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Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun transfer görüşmesi için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

"Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, transfer görüşmesi için İstanbul'a davet ettiği Portekizli futbolcu Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır.