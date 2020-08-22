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    Konyaspor, Ourega ile temas kurdu

    Geçtiğimiz sezon zor günler geçiren Konyaspor, güçlü bir takım kurmak için kolları sıvadı. Anadolu temsilcisinde hedefte Ourega var.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 12:43
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    Konyaspor, Ourega ile temas kurdu

    Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, gözünü Fransa'ya çevirdi.

    Yeşil-beyazlılar, Ligue 2 ekiplerinden Sochaux forması giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fabien Ourega'nın, menaceri ile temasa geçti.

    Konyaspor, Ourega ile temas kurdu #1

    İLK GÖRÜŞMELER BAŞARILI

    Konya'nın, yapılan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı bilgisine ulaşılırken, Fransız futbolcunun önümüzdeki günlerde şehre gelerek son pürüzleri halletmesi bekleniyor.

    Bu sezon 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi

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