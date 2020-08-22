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Konyaspor, Ourega ile temas kurdu

Konyaspor, Ourega ile temas kurdu

Geçtiğimiz sezon zor günler geçiren Konyaspor, güçlü bir takım kurmak için kolları sıvadı. Anadolu temsilcisinde hedefte Ourega var.