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    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler'e tepki

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler'e tepki

    Ahmet Çalık'ın ölümünden 3 gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler, Konyaspor taraftarının tepkisine neden oldu. Futbolseverler açtıkları pankartla tecrübeli isme göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 16:20
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    Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği Trafik kazasında hayatını kaybetmesinden iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'e Konyasporlu taraftarların tepkisi dinmiyor.

    Başakşehir'e imzası sonrasında 30 yaşındaki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösteren Konyasporlu taraftarlar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası oynanan ilk maçta da tepkilerini dile getirdi.

    Dün akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçında tribünde yer alan bir pankart dikkat çekti. Pankartta; "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" ifadeleri yer alıyordu.

    Beyaz zemin üzerine siyah yazıyla hazırlanan pankartta 'Sensiz de gürler' kısmındaki S ve G harflerinin kırmızı renkte olması da bir başka detay olarak dikkat çekti.

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler e tepki #1

    KASIM 2021'DE "MUTLUYUM" DEMİŞTİ

    Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler, 11 Kasım 2021'de TRT Spor'a verdiği röportajda; "Burada her şey yolunda. Kafamda sezon sonu bir yere gitmek kesinlikle yok. Burada mutluyum, ailem mutlu, çocuklarım mutlu en önemli olan şey o. Oynuyorum çok şükür. Mutlu olduğum yerden kolay kolay ayrılmakm diye düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı.

    Konyaspor taraftarı, bu sözlerin yer aldığı videoyu da sosyal medyada paylaşıp milli futbolcuya tepkilerini sürdürüyor.

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler e tepki #2

    KONYASPOR'DAN 'RESMİ' TEPKİ

    Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin ardından Konyaspor Kulübü de resmi bir açıklamayla 30 yaşındaki futbolcuya tepki göstermişti:

    "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor’dur…"

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler e tepki #3

    İMZA FOTOĞRAFLARINDA GÜLÜMSEMEMİŞTİ

    Ahmet Çalık'ın vefatından iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'in, kulüp tarafından paylaşılan imza fotoğraflarında gülümsemediği, takım arkadaşının vefatının üzüntüsü içerisinde olduğu görülmüştü.

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler e tepki #4

    Konyaspor taraftarından Serdar Gürler e tepki #5


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