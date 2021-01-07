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    Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor

    Konyaspor, son olarak Galatasaray maçında oynayan Uğur Demirok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 16:07
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    Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor

    2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak gelen Uğur Demirok'un, Konya macerası sona eriyor.

    Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

    GOLCÜ STOPER

    Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

    Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor #1

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