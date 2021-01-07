Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor

Konyaspor, son olarak Galatasaray maçında oynayan Uğur Demirok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak gelen Uğur Demirok'un, Konya macerası sona eriyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

GOLCÜ STOPER

Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.