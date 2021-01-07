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- Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor
Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırıyor
Konyaspor, son olarak Galatasaray maçında oynayan Uğur Demirok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 16:00
- Güncelleme : 07.01.2021 - 16:07
2018'de Trabzonspor'dan bedelsiz olarak gelen Uğur Demirok'un, Konya macerası sona eriyor.
Yeşil-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.
GOLCÜ STOPER
Demirok, bu sezon Konyaspor forması ile çıktığı 9 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başardı.