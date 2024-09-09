Konyaspor'a sürpriz transfer: Riechedly Bazoer Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, AZ Alkmaar'da forma giyen Hollandalı orta saha Riechedly Bazoer ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Haber Merkezi

Süper Lig ekibi Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hollanda basını Telegraaf'ın haberine göre; yeşil-beyazlılar, 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Riechedly Bazoer ile iki yıllık bir anlaşma yaptı.

Anlaşmanın bonservis bedeli içermediği, Bazoer’in kısa süre içinde Konya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

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Bazoer, sadece orta sahada değil, stoper pozisyonunda da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 42 maça çıkan deneyimli oyuncu, 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

Konyaspor, bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.