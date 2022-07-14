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    Konyaspor'dan Alexander Pato atağı

    Konyaspor'dan Alexander Pato atağı

    Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor transferde büyük oynuyor. İtalyan basını yeşil-beyazlıların, yıldız oyuncu Alexander Pato ile görüştüğünü yazdı.
    • 14.07.2022 - 09:34
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    Geçen sezonun flaş ekibi Konyaspor 'dan flaş transfer atağı... Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Konyaspor'un, kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerin formasını giyen Alexander Pato ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #1

    Yönetim yoğun mesai harcıyor

    İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için yeşil-beyazlılar yoğun mesai harcıyor.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #2

    Taraftar heyecanlı

    Çizme basını, bu haberi 'Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar yeşil-beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #3

    Pato'nun kariyeri

    Tam adıyla Alexandre Rodrigues da Silva (Pato), Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Pato Branco ilçesinde dünyaya geldi. 2 Eylül 1989 doğumlu futbolcu 32 yaşında. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor.

    Alexandre Pato, futbola Brezilya Serie A'nın köklü kulüplerinden Internacional'de başladı. Uzun süre bu takımın altyapısında oynadıktan sonra henüz 16 yaşındayken A Takıma yükseltildi. Internacional'deki bir sezonluk performansı onu Avrupa'da popüler hale getirdi. Özellikle, 2006 yılındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alması popülaritesini artırdı.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #4

    18 yaşında Milan'a gitti

    AC Milan, 2007 yılında "astronomik" sayılabilecek bir bonservis bedeliyle (24 milyon euro) 18'lik Pato'yu renklerine bağladı. 18 yaşında geldiği AC Milan'da 6 yıl boyunca oynadı. Fakat Kırmızı-Siyahlılardaki yönetim değişikliği, art arda alınan kötü sonuçlar ve kulübün yeni arayışlar içerisinde olması, Pato'nun Milan'daki sonu oldu.

    3 Ocak 2013'te Brezilya'nın bir başka güçlü takımı Corinthians'a (15 milyon euro) geçen Pato, 1,5 yıllık sürecin akabinde Sao Paulo ve Chelsea'ye kiralandı. Yeni duraklarında da bir türlü beklentilerin altında kalması sebebiyle 2016'da 3 milyon euro karşılığında Villarreal'e geçti.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #5

    Avrupa'da yapamayınca Çin'e geçti

    Yarım sezonda LaLiga'da 14 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performansla eski günlerini mumla aradı. O dönem Çin futbolunda yapılan yatırımlar, Villarreal için de iyi bir çıkış noktası oldu. 2017'de 6 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, değerinin 3 katına Çin ekiplerinden Tianhai'ye geçti.

    Tianhai, Pato'nun eski günlerini hatırladığı duraktı. 2 sezonda 47 maça çıkan Brezilyalı, attığı 30 gol; yaptığı 6 asistle takımının gol yollarındaki tehlikeli isimlerinden biri olarak anıldı. Özellikle 2 yıl içerisinde kırmızı kart görmemesi dikkate değer bir başka noktaydı. Tianhai'de değerine değer katan Pato, bonservis bedeli olmaksızın eski kulübü Sao Paulo'ya döndü. Paulo, Pato'nun kariyeri için ikinci bir şanstı. Fakat sezonu 13 maç, 4 gol; 2 asistle kapattı. Sakatlıklar, formsuzluk ve kondisyon eksikliği ünlü futbolcunun hanesine eksi olarak yazıldı.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #6

    MLS kariyeri

    21 Ağustos'ta Sao Paulo'daki kontratı feshedilen Alexandre, 6 ay kulüp bulamadı. Oyuncunun menajerleri dünyanın dört bir tarafındaki kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdi. Şubat 2021'de MLS ekibi Orlando City, Pato'ya kontrat götürdü.

    Aralık 2022'ye kadar süren kontratı imzalayan Alexandre Pato, burada da beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. 1,5 sezonda 25 maça çıkmasına karşın 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

    Alexandre Rodrigues da Silva (Pato), 16 yıllık futbol kariyeri boyunca 416 maça çıkıp 163 gol attı, 51 kez asist yaptı. 36 kez sarı kart görmesine karşın hiç kırmızı kart cezası almadı. Aynı zamanda 27 kez Milli formayı giyen futbolcu, 10 kez fileleri sarstı.

    Konyaspor dan Alexander Pato atağı #7


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