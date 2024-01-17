Konyaspor'dan ayrılan Francisco Calvo, FC Juarez'e gitti

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Süper Lig'de Fahrudin Omerovic yönetiminde çıkış arayan ve alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Konyaspor'da geçtiğimiz günlerde Francisco Calvo, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Deneyimli oyuncunun, yeşil-beyazlılardan sonraki yeni adresi belli oldu.
31 yaşındaki Kosta Rikalı savunma oyuncusu, Meksika ligi takımlarından FC Juarez ile resmi sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın gündemindeydi
Tecrübeli savunma oyuncusunun ismi uzun süredir Beşiktaş ile de anılıyordu.
2022 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Calvo, yeşil-beyazlı ekiple 4 gol kaydetti.
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