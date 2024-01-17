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Konyaspor'dan ayrılan Francisco Calvo, FC Juarez'e gitti

Konyaspor'dan ayrılan Francisco Calvo, FC Juarez'e gitti Konyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'e transfer oldu.