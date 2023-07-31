Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibine imza attı
ensonhaber.com

Konyaspor, Ibrahim Sehic'in takımlarından Al-Khaleej'e olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

45 karşılaşmada gol yemedi

Süper Lig kariyerinde 163 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 45 karşılaşmada kalesini gole kapattı.