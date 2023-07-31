Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibine imza attı

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Konyaspor, Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan takımlarından Al-Khaleej'e transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.