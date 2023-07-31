Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibine imza attı

ensonhaber.com
Konyaspor, Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan takımlarından Al-Khaleej'e transfer olduğunu duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
45 karşılaşmada gol yemedi
Süper Lig kariyerinde 163 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 45 karşılaşmada kalesini gole kapattı.