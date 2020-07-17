Kopenhag: İndirim yaparsa Zanka'yı alabiliriz

Bu mali şartlarda Zanka'nın transferinin zor olduğunu söyleyen Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, "Evine dönmek istiyorsa ciddi bir indirim yapmalı" dedi.

2007-2012 ve 2014-2017 yılları arasında Kopenhag formasını giyen Zanka, bir kez daha Danimarka ekibinin transfer listesine girdi.

Ancak Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken transferi pek mümkün görmüyor.

"TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Norveçli teknik adam yaptığı açıklamada; "Zanka, için şansımız olduğunu düşünmüyorum. Eğer eve dönmek istiyorsa Zanka'nın ciddi bir maaş kaybı ve kontrat kaybını kabul etmesi gerekecek. Bundan sonra transferi düşünebiliriz." dedi.