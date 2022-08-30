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    Kopenhag'dan Cornelius'a teklif

    Kopenhag'dan Cornelius'a teklif

    Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius için, Danimarka ekibi Kopenhag teklifte bulundu. Bordo-mavili ekiple görüşmeler olumlu ilerliyor.
    • 30.08.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:47
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    Süper Lig'de geçen sezonki performansıyla öne çıkan ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

    Golcü futbolcu Trabzonspor'dan ayrılma kararı ve aldı ve Kopenhag ile büyük oranda anlaşma sağladı.

    Teklif 6 milyon euro

    Danimarka basınında yer alan haberlere göre; Cornelius için Kopenhag'ın kasasından 45 milyon kron (6 milyon euro) çıkacak.

    Cornelius'un bir süredir Kopenhag ile görüşme halinde olduğu da hatırlatıldı.

    Kopenhag dan Cornelius a teklif #1

    Son detaylar görüşülüyor

    Kulüpler arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Kopenhag dan Cornelius a teklif #2

    Geçen sezon 17 gol 3 asistle katkı sağlamıştı

    Bu sezon şu ana kadar 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Golcü isim geçen sezon ise 42 maçta 17 gol 3 asist üretmişti.

    Futbolcunun adı yakın dönemde Club Brugge ile de anılmıştı.

    Kopenhag dan Cornelius a teklif #3


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