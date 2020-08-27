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    Koray Günter Verona'da

    Koray Günter Verona'da

    Hellas Verona, Koray Günter'in 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 14:49
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    Koray Günter Verona'da

    Transfer döneminde adı sık sık Başakşehir ve Galatasaray ile anılan Koray Günter'in Verona'da kaldığı açıklandı.

    4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

    Hellas Verona, Koray Günter'in 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve 26 yaşındaki oyuncuyu Genoa'dan transfer etti.

    İtalyan kulübü transferi "Koray da burada" açıklamasıyla duyurdu.

    Koray Günter Verona da #1

    GALATASARAY BEDELSİZ GÖNDERMİŞTİ

    Galatasaray altyapısından yetişen Koray Günter, 2018 yılında bedelsiz olarak Genoa'nın yolunu tutmuştu.

    Stoper ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar Başakşehir ile birlikte bir süredir eski futbolcusu için yarış halindeydi.

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    Koray Günter Verona da #3

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