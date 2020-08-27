Koray Günter Verona'da

Hellas Verona, Koray Günter'in 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etti.

Transfer döneminde adı sık sık Başakşehir ve Galatasaray ile anılan Koray Günter'in Verona'da kaldığı açıklandı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Hellas Verona, Koray Günter'in 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve 26 yaşındaki oyuncuyu Genoa'dan transfer etti.

İtalyan kulübü transferi "Koray da burada" açıklamasıyla duyurdu.

GALATASARAY BEDELSİZ GÖNDERMİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Koray Günter, 2018 yılında bedelsiz olarak Genoa'nın yolunu tutmuştu.

Stoper ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar Başakşehir ile birlikte bir süredir eski futbolcusu için yarış halindeydi.