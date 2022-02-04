Korku içindeki Mason Greenwood güvenlik önlemlerini artırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Mason Greenwood, evindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Polisten yapılan açıklamada, "Bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle 30 Ocak 2022 Pazar günü tutuklanan 20 yaşındaki bir erkek, soruşturma sonuçlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ARTIRDI

İngiliz futbolcu, evdeyken başına gelebilecek herhangi bir şeye karşı temkinli davranıyor. Lüks malikanesinde güvenliği artıran Greenwood, evin dışında iki güvenlik personeli görevlendirdi.

Manchester United, Greenwood'un soruşturma devam ederken antrenman yapmayacağını ve maç oynamayacağını açıkladı. The Sun'ın bir kaynağına dayandırdığı habere göre, 20 yaşındaki oyuncu hala haftalık 75 bin Sterlin'lik maaşını almaya devam ediyor.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANMIŞTI

Ancak kulüp, arkasında Greenwood yazılı forma satışını durdurdu ve taraftarların mevcut Greenwood formalarını yenisiyle değiştirmesine izin veriyor. Öte yandan Greenwood'un Manchester United'daki birkaç takım arkadaşı Instagram'da onu takip etmeyi bıraktı.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.