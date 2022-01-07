Korona testi pozitif çıkan Taylan'ın yerine Aytaç oynayacak

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın yerine Aytaç Kara'nın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'daki eksikler listesine önemli bir isim daha eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı'nın son koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alındığı duyuruldu.

KORONA SAYISI ARTTI

Ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın testlerinin de pozitif olduğu ve karantinaya girdikleri bildirildi.

Böylece Galatasaray kadrosundaki 4. oyuncu da Giresun sınavı öncesi koronavirüs sebebiyle kadro dışı kaldı. Taylan, Aanholt, Alpaslan ve kaleci Fatih, Kovid testleri pozitif çıktığı için maç kadrosunda olmayacak.





AYTAÇ ÖN LİBEROYA GEÇİYOR

Diğer taraftan Diagne, Luyindama ve Muslera'nın sakatlıkları sürüyor. Mohamed ile Feghouli Afrika Kupası'nda. Kerem ile Marcao ise sarı kart cezalısı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle Fatih Terim'in ilk 11'de bir kez daha güncelleme yapması gerekecek.

İlk etapta orta sahada Taylan, Berkan, Cicaldau üçlüsünü kullanmayı düşünen tecrübeli hoca, Aytaç'ı ön liberoya alarak, Berkan ile Cicaldau'ya ön tarafta görev vermek durumunda kalacak.



