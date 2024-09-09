Kostic'i Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Nicola Zalewski'yi istiyor Galatasaray, Serie A'da forma giyen Roma'nın Polonyalı oyuncusu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Transfer dönemi kapanmadan önce resmi teklif sunulacak.

Haber Merkezi

İtalyan medyasından Sky Sport Italia'nın haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından Serie A'dan bir başka yıldız ismini daha kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların yeni hedefi, Roma'nın Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski.

Galatasaray, 22 yaşındaki Zalewski'yi kalıcı olarak transfer etmek için Roma'ya resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

PSV'Yİ REDDETMİŞTİ

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Türk devinin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yaz PSV'nin Zalewski için 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu ancak oyuncunun bu transfere yanaşmadığı ifade ediliyor.

Roma, Zalewski'yi Napoli'ye Cyril Ngonge ile takas etmeyi düşünmüş, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala, sarı-kırmızılılar Zalewski transferiyle kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

BU SEZON 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Roma altyapısından yetişen Zalewski, bu sezon Serie A'da üç maçta forma giydi ve Cagliari'ye karşı sezonun açılış maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayrıca, Polonya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı son karşılaşmada oyuna sonradan giren deneyimli isim galibiyet golünü atmıştı.