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    Krylya Sovetov, Barış Alper Yılmaz'a talip oldu

    Rus ekibi Krylya Sovetov'un Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
    • 07.08.2022 - 13:21
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    Krylya Sovetov, Barış Alper Yılmaz'a talip oldu

    Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov'un 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğu belirtildi.

    Buna rağmen Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralama isteğine karşın Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk’un Barış Alper’i takımda düşündüğü ve bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

    Krylya Sovetov, Barış Alper Yılmaz a talip oldu #1

    "Menajeri: 'Galatasaray ile görüşün' dedim"

    Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, ise konuya ilişkin Rus sitesi Championat'a açıklamalarda bulundu.

    Görüşmelerin olduğunu doğrulayan Maldan, "Barış Alper Yılmaz'ın Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüpten bir telefon aldım ama onlara önce Galatasaray ile konuşmaları gerektiğini söyledim. Konuşmayı burada sonlandırdık ve görüldüğü üzere şimdi müzakereler ilerlemedi." ifadelerini kullandı.

    Krylya Sovetov, Barış Alper Yılmaz a talip oldu #2

    23 maçta gol ve asist katkısı yapamadı

    Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu süreçte gol ve asist katkısında bulunamadı.

    22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.


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