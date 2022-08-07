Krylya Sovetov, Barış Alper Yılmaz'a talip oldu

Rus ekibi Krylya Sovetov'un Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov'un 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğu belirtildi.

Buna rağmen Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralama isteğine karşın Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk’un Barış Alper’i takımda düşündüğü ve bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

"Menajeri: 'Galatasaray ile görüşün' dedim"

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, ise konuya ilişkin Rus sitesi Championat'a açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin olduğunu doğrulayan Maldan, "Barış Alper Yılmaz'ın Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüpten bir telefon aldım ama onlara önce Galatasaray ile konuşmaları gerektiğini söyledim. Konuşmayı burada sonlandırdık ve görüldüğü üzere şimdi müzakereler ilerlemedi." ifadelerini kullandı.

23 maçta gol ve asist katkısı yapamadı

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu süreçte gol ve asist katkısında bulunamadı.

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.