Kubilay Kanatsızkuş, Göztepe’de Göztepe, Rizespor’dan 26 yaşındaki golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere’yi ve Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve Southampton’dan ise Mateusz Lis’i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

"Şanlı formamızla başarılar diliyoruz"

İzmir temsilcisi, son olarak Rizespor’da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: