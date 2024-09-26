Kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı, Olimpiakos ile anlaşma aşamasında Lille ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber Merkezi

Lille ile sözleşmesi sona eren, transfer döneminde ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de geçiren ve sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, bu yaz transfer döneminin sonunda kulüpsüz kalmıştı.

Milli oyuncunun 2024/2025 sezonunun ilk yarısını serbest oyuncu konumunda geçirmesi beklenirken Yunan basınında, Yusuf Yazıcı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

OLYMPIAKOS YUSUF YAZICI'YI İSTİYOR

Yunan gazetesi Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Süper Ligi'nde oynadığı ilk beş maçın sonunda üçüncü sırada olan Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı transfer edebilir.

Gazetenin iddiasına göre Yusuf Yazıcı ismi, Yunan ekibine eylül ayının başında menajerler tarafından iletildi ancak kulüp milli futbolcuyla ilgilenmedi. Ancak çekilen UEFA Avrupa Ligi kurası ve ligde oynanan maçların ardından teknik direktör Jose Luis Mendilibar, takımın kanat rotasyonuna ekleme gerektiğinin farkına vardı. Deneyimli teknik adamın bu kararının ardından Yusuf Yazıcı transferi son 24 saatte Olympiakos için ciddi bir hal aldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA SERBEST OYUNCULAR TRANSFER EDİLEBİLİYOR

Yaz transfer dönemi biten Yunanistan'da takımlar, serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcuları kadrolarına katabiliyor.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY İLE DE ADI ANILMIŞTI

Olympiakos'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın ismi, yaz transfer döneminde ülkemizden Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Lille'de geçiren Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle birlikte 42 maça çıktı. Toplam 2 bin 128 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına 12 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

BU SEZON SADECE BİR MAÇTA YENİLDİLER

Bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde beş maça çıkan Olmypiakos, bu maçların üçünden galibiyetle ayrıldı. Bir beraberliği ve bir mağlubiyeti de bulunan Yunan ekibi ligde 10 puan topladı ve üçüncü sırada.

OLYMPIAKOS'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Geçtiğimiz sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılım sağlamaya hak kazandı. Yunan ekibinin 2024/2025 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi fikstürü ise şöyle:

Olympik Lyon: 26 Eylül Perşembe (deplasman)

Braga: 3 Eylül Perşembe (ev sahibi)

Malmö: 24 Ekim Perşembe (deplasman)

Rangers: 7 Kasım Perşembe (ev sahibi)

FCSB: 28 Kasım Perşembe (deplasman)

Twente: 12 Aralık Perşembe (ev sahibi)

Porto: 23 Ocak Perşembe (deplasman)

Karabağ: 30 Ocak Perşembe (ev sahibi)