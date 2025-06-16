Kyle Walker, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

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Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Kyle Walker oldu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti.

Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.

2 YILLIK KONTRAT İSTEDİ

Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi.

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.

MILAN'A KİRALANMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Milan’da kiralık olarak geçirmişti.

Walker, İtalyan ekibiyle 16 maça çıktı.

GUARDIOLA, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadroda düşünmediğini Kyle Walker’a iletti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARAR VERECEK

Deneyimli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ve kısa süre içerisinde kararını verecek.

OSAYI İLE SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile son kez görüşecek.

Nijeryalı futbolcunun geleceği, hafta içinde belli olacak.