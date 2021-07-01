Kylian Mbappe PSG'de kalmak istemiyor

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, PSG'de kalma fikrine sıcak bakmıyor.

Kylian Mbappe, kariyerine PSG'de devam etmek istemiyor.

KONTRAT YENİLEMEYECEK

L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint Germain (PSG) ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe, kontratını yenilemeyeceğini ve önümüzdeki sezon sonunda ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Mbappe 2018 yılında 145 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.

"HENÜZ BUNA BİR CEVABIM YOK"

22 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 öncesi France Football'a yaptığı açıklamada da "Burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok" ifadelerini kullanmıştı.

PSG'ye 2018'de Monaco'dan transfer olan Kylian Mbappe ile başta Real Madrid olmak üzere birçok dev kulüp ilgileniyor.