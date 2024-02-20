Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile sözleşmesinin detayları Kylian Mbappe için her şeyi gözden çıkaran Real Madrid, bu transfer için tüm imkanlarını seferber edecek. Yıllık 15 milyon euro maaş alacağı belirtilen Fransız yıldız, asıl parayı ise imza parasından kazanacak.

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Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınının transferini duyurduğu Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmasındaki detaylar belli oldu.

Fransız süper yıldız, 13 Şubat'ta PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir toplantı yaptı ve sezon sonu takımdan ayrılacağını sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağladı. Mbappe'nin net maaşı 15 milyon euro olacak. Ancak kazancı bunun çok üstünde olacak.

Real Madrid, Mbappe'ye 150 milyon euro imza parası ödeyecek. Bu para 5 yıllık taksitlere bölünecek. Bu imza parası ücreti, futbol tarihi açısından rekor olacak.

Bunun dışında maaşına ek birçok başarı bonusu ve imaj haklarının belli bir yüzdesi de Mbappe'nin olacak.

Merkezde oynayacak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Mbappe ile görüşerek taktiksel düşüncesini aktardı.

PSG'de 9 numara oynamak istemeyen ve bu konuda sıkıntı yaşayan Mbappe, Real Madrid'de istediği rolde oynayacak.

İtalyan teknik adam Mbappe'ye, Vinicius'un solda, Rodrygo'nun sağda ve kendisi ile birlikte Bellingham'ın merkezde oynayacağını aktardı.

Mbappe 180 milyon euro ödemişti

Kylian Mbappe, 2017'de PSG'ye katılmadan önce Monaco formasıyla Fransa şampiyonluğu yaşadı.

O yaz 180 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer oldu. Mbappe, PSG formasıyla 291 maçta 244 gol ve 93 asist istatistikleri yakaladı ve 5 kez Fransa şampiyonu oldu.

Mbappe, 2022 yazında serbest kaldı ancak PSG ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Fransız süper yıldız, uzun süre önce artı 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını ima etmişti. 1 hafta önce ise bunu PSG'ye de iletti.

Yıllık 300 milyon euroyu reddetmişti

Mbappe, Real Madrid'e gitmeden önce Al-Hilal'den gelen yıllık 300 milyon euro maaşlık teklifi ise geri çevirdi.