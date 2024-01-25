Kylian Mbappe'nin zor tercihi: Para mı, kariyer mi

Kylian Mbappe'nin PSG macerası adım adım son buluyor.
Fransız devi ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan yıldız futbolcu tercihini yapmış durumda.
Bild'in geçtiği habere göre; Kylian Mbappe yeni sezondan itibaren Real Madrid'de top koşturmak istiyor. Fransız yıldızın bu kararı almasında Şampiyonlar Ligi'nin büyük rol oynadığı belirtildi.
Öte yandan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den talep ettiği maaş da belli oldu.
Haber detayında 25 yaşındaki futbolcunun İspanyol devinden yıllık 70 milyon euro istediği aktarıldı.
Real Madrid, 35 milyon euro ödeyebilir
İspanya'daki mali denetimler sebebiyle Real Madrid'in Fransız yıldıza bu rakamı vermesinin imkansız olduğu kaydedildi.
Haberde Florentino Perez'in Kylian Mbappe'ye 35 milyon euro teklif ettiği dile getirildi.
Bundan sonraki süreçte Mbappe'nin para ile kariyer arasında tercih yapacağı vurgulandı.
PSG 100 milyon euroya razı
Fransız basını ise PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.
PSG, Mbappe'nin transferi için 2018 yılında Monaco'ya 180 milyon euro ödemişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan futbolcu, 28 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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