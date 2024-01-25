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Kylian Mbappe'nin zor tercihi: Para mı, kariyer mi

Kylian Mbappe'nin zor tercihi: Para mı, kariyer mi PSG ile sözleşmesinin son yılındaki Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Kylian Mbappe'nin talep ettiği maaş ile İspanyol devinin teklif ettiği rakam arasında ise uçurum var.