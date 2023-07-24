Kylian Mbappe'ye Suudi Arabistan rekor maaş Real Madrid'e transferi konuşulan Kylian Mbappe için Al Hilal'in PSG'ye 300 milyon euroluk resmi teklif yaptığı iddia edildi. Ayrıca Suudi Arabistan ekibinin Fransız yıldıza yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.

Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öğrenilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fransız yıldız Kylian Mbappe için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal inanılması güç bir teklifte bulundu.

300 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 300 milyon euro önerdi. Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Mbappe'ye rekor maaş

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euroluk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.