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    Lacazette, Arsenal'den ayrıldı

    Arsenal'in Fransız forvet oyuncusu Alexandre Lacazette'nin takımdan ayrıldığı açıklandı.
    • 03.06.2022 - 17:34
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    Lacazette, Arsenal'den ayrıldı

    Premier Lig ekibi Arsenal, Fransız golcü futbolcu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Arsenal Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Lacazette'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

    206 maçta 71 gol attı

    Lacazette, 2017'de altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

    Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da 206 maça çıkan Lacazette, 71 gol kaydetti.

    Lacazette, Arsenal den ayrıldı #1


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