Lacazette, Beşiktaş'tan 6 milyon euro istedi

İngiliz ekibi Arsenal'le sezon sonu mukavelesi bitecek olan Fransız yıldız, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro isteyince transfer yattı.

Gelecek sezonun ilk takviyesini Gedson ile yapan Beşiktaş , golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Son günlerde adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Alexandre Lacazette'in gündeme girmesiyle çıkması bir oldu.

6 MİLYON EURO İSTEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için yönetim nabız yokladı ancak Fransız yıldız yıllık 6 milyon euro talep etti.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden çekildi.