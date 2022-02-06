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    Lacazette, Beşiktaş'tan 6 milyon euro istedi

    İngiliz ekibi Arsenal'le sezon sonu mukavelesi bitecek olan Fransız yıldız, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon euro isteyince transfer yattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 10:53
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    Lacazette, Beşiktaş'tan 6 milyon euro istedi

    Gelecek sezonun ilk takviyesini Gedson ile yapan Beşiktaş , golcü arayışlarını da sürdürüyor.

    Son günlerde adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Alexandre Lacazette'in gündeme girmesiyle çıkması bir oldu.

    Lacazette, Beşiktaş tan 6 milyon euro istedi #1

    6 MİLYON EURO İSTEDİ

    Fanatik'te yer alan habere göre; Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için yönetim nabız yokladı ancak Fransız yıldız yıllık 6 milyon euro talep etti.

    Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden çekildi.

    Lacazette, Beşiktaş tan 6 milyon euro istedi #2


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