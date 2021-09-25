Lacazette için ayrılık çanları

Alexander Lacazatte'in en geç önümüzdeki yaz Arsenal'dan ayrılması bekleniyor.

İngiltere Premier League'de Arsenal forması giyen Alexander Lacazette, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, sözleşmesinin son senesine giren oyuncuya yeni bir kontrat önermeyi düşünmüyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, hem Arsenal tarafı hem de Lacazette tarafı sözleşme uzatma konusunda isteksiz durumda. Sözleşme uzatılmaması halinde yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde başka bir kulübe imza atabilecek olan Fransız oyuncu için, bu sebeple ocak ayında da bir ayrılık seçeneğinin masada olduğu iddia edildi.

ARSENAL’DE MUTSUZ

Arsenal'da çok az süre aldığı için mutsuz olan 30 yaşındaki oyuncu ile eski takımı Lyon ilgilenirken, İngiltere Premier League'den de West Ham United ve Crystal Palace gibi takımlar oyuncu ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

2017'de o dönem kulüp için rekor bir bedelle, 53 milyon euro karşılığında Lyon'dan Arsenal'a transfer olan Lacazette, Londra ekibinde 173 maçta 67 gol atıp 23 de asist yaptı.