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    Lacazette rekor fiyata ayrıldığı kulübüne bedava döndü

    Arsenal ile yolları ayıran Alexandre Lacazette, eski kulübü Olympique Lyon ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
    • 09.06.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:12
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    Lacazette rekor fiyata ayrıldığı kulübüne bedava döndü

    Olympiqe Lyon'dan 2017'de 53 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan, bu sezon ise İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Alexandre Lacazette, eski külübüne döndü.

    31 yaşındaki forvet oyuncusu, Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Arsenal ile birer kez Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşayan Fransız golcü, İngiliz ekibiyle 206 maçta 71 gole imza attı.

    Arsenal, 2017'de Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 53 milyon euro (46.5 milyon Sterlin) bonservis bedeli ödemişti.

    Lacazette eski kulübü Olympique Lyon'a geri döndü 

    Lacazette rekor fiyata ayrıldığı kulübüne bedava döndü #1

    Kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu

    Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

    Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan 2017'ye kadar forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.

    Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Lacazette rekor fiyata ayrıldığı kulübüne bedava döndü #2


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