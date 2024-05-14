LaLiga Başkanı, yeni adresini duyurdu: "Mbappe, 5 sezon boyunca Real Madrid'de" LaLiga Başkanı Javier Tebas, PSG'den ayrılacağını belirten Kylian Mbappe'nin 5 sezon boyunca Real Madrid forması giyeceğini söyledi.

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Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Paris Saint-Germain'deki maceram sona eriyor"

Sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyuran Mbappe, şu ifadeleri kullanmıştı:

Paris Saint-Germain'deki maceram sona eriyor. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız.

LaLiga Başkanı, transferi doğruladı

25 yaşındaki futbolcunun yeni durağının Real Madrid olması beklenirken konuya dair çarpıcı bir açıklama geldi.

LaLiga Başkanı Javier Tebas da Kylian Mbappe'nin gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceğini doğruladı.

"5 sezonluk sözleşme imzaladı"

Brezilya basınından Ole'ye verdiği röportajda Tebas, şu sözleri sarf etti:

5 sezonluk sözleşme imzaladı. Gelecek sezondan itibaren Madrid'de olacak. O dünyadaki en iyi oyunculardan biri ama aynı zamanda Vinicius ve Bellingham da kadroda var. Real Madrid harika bir takım olacak. Yine de bu şampiyonluk kazanmaya yetmiyor.

Mbappe'den 255 gol, 108 asist

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi 2018 yılında 180 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan dönemde PSG formasını 306 kez giydi. Mbappe, 306 maçta 255 gol ve 108 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcu, PSG ile 6 Fransa Lig şampiyonluğu, 3 Fransa Süper Kupası, 3 Fransa Kupası ve 2 Fransa Lig Kupası olmak üzere toplam 14 kupa kazandı.