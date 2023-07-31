Lamine Diack, Ankaragücü'nden Nantes'a transfer oldu Nantes, Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta sahası Lamine Diack'ı kiralık olarak transfer etti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Lamine Diack'ın Fransız kulübü Nantes'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lamine Diack'ın FC Nantes Kulübü'ne zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

"Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi"

Yeni takımına imza attıktan sonra konuşan genç futbolcu, "Burada, Nantes'ta olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi. Afrika'dan gelen her oyuncu bir gün burada oynamanın hayalini kurar. Şimdi takımı keşfetmek ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Lamine Diack, başkent ekibi ile toplam 32 resmi maça çıkarken 3 kez rakip fileleri sarsmayı başarırdı.