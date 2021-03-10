Laporta'nın hedefi: Sergio Agüero

Barcelona'da yıllar sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Laporta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Manchester Cityli Sergio Agüero'nun peşinde düştü.

La Liga'da 1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçı PSG'ye 4-1 kaybederek çeyrek finale çıkma şansını mucizelere bırakan Barcelona'da, geçtiğimiz günlerde bir seçim yapılmış ve başkanlık koltuğuna Laporta oturmuştu.

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen başkan, şimdiden çalışmalara başladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre; Laporta, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kun Agüero'nun peşine düştü.

Haberde Arjantinli golcünün de Katalan ekibinde forma giymek istediği belirtildi.

MESSI FAKTÖRÜ

Ayrıca, golcü oyuncunun Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Lionel Messi'nin Barcelona'da olmasının, transferde rakipleri bulunan Katalan ekibi için büyük avantaj olduğu da yazıldı.

256 GOL 73 ASİST

Manchester City'de toplam 381 maça çıkan golcü oyuncu, 256 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 defa da asist yaptı.