Las Palmas Başkanı: Lemos için Fenerbahçe'yle anlaştık

Las Palmas Başkanı: Lemos için Fenerbahçe'yle anlaştık

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Geçtiğimiz sezon defans hatalarından çok çeken Fenerbahçe, aradığı stoperi buldu. Sarı-lacivertliler, Las Palmaslı Mauricio Lemos ile el sıkıştı.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe; Novak, Gökhan, Caner, Mert Hakan ve Barış Sungur transferlerinin ardından stoper takviyesi de yaptı.

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, düzenlenen basın toplantısında, "Mauricio Lemos konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır." diyerek oyuncuyu sarı-lacivertlilere satacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'nin transferi, 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi.

Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu.

İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.