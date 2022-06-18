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    Lautaro Martinez Inter'den ayrılıyor

    Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'yu kadroya katmaya çalışan Inter'de Lautaro Martinez ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için Tottenham devreye girdi.
    • 18.06.2022 - 19:31
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    Lautaro Martinez Inter'den ayrılıyor

    Şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter yeni sezonda Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

    Milano temsilcisi Lukaku'yu kiralamaya yakınken Dybala ile maaş konusunda ikna etmenin yollarını arıyor.

    Mavi-Siyahlı ekip yeni transferlerle takımı güçlendirmeye çalışırken Lautaro Martinez'e veda edebilir. Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte eski oyuncusunu istedi.

    Lautaro Martinez Inter den ayrılıyor #1

    Tottenham Inter'in kapısını 90 milyon euroluk teklifle çalacak

    Sportitalia'ya göre Conte'nin isteği üzerine Tottenham, Inter'in kapısını 90 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibi Martinez'i ikna etmeye çalışacak.

    Inter, Temmuz 2018'de Racing'ten Martinez'i 25 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İtalyan ekibinde 180 maça çıkan Martinez 74 gol attı ve 24 asist yaptı. Arjantinli oyuncu geçen yaz Barcelona'nın teklifini reddetti.

    Lautaro Martinez Inter den ayrılıyor #2


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