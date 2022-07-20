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    Lazar Markovic yeniden Süper Lig’de

    Gaziantep FK, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev yapan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.
    • 20.07.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:32
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    Lazar Markovic yeniden Süper Lig’de

    Transfer hazırlıklarını aralıksız sürdüren Gaziantep FK geçtiğimiz günlerde Çek savunmacı Hanousek ile her konuda anlaşmıştı.

    Erol Bulut’un isteklerine göre takıma kanat oyuncusu kazandırmak için Lazar Markoviç için çalışmalarını sürdürüyordu.

    Markoviç'in transferinde teknik direktör Erol Bulut'un başrol oynadığı ve oyuncuyla görüşüp bizzat ikna ettiği ifade edildi.

    Geçtiğimiz günlerde şehre gelip sağlık kontrolünden geçirilen başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Lazar Markovic yeniden Süper Lig’de İZLE

    "Transferde hızlı davranmalıyız"

    Son verdiği röportajda, "Transferde hızlı davranmalıyız" diyen Bulut'un, Markovic hamlesiyle mutlu olduğu kaydedildi.

    39 maçta 4 gol 8 asist

    Lazar Markoviç geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçirdi. Sırp oyuncu bu süreçte 39 müsabakada forma şansı bulup 4 gol ve 8 asistlik başarı gösterdi.

    Lazar Markovic yeniden Süper Lig’de #1


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