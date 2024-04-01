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Lazio, Rade Krunic'i istiyor

Lazio, Rade Krunic'i istiyor Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic için Igor Tudor'un takımı Lazio'nun talip olduğu ortaya çıktı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Milan'a 4.6 milyon euro ödemek zorunda kalmayacak.