Lazio, Rade Krunic'i istiyor

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Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan kiraladığı Rade Krunic için önemli bir gelişme yaşandı.
Krunic'e, Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu ortaya çıktı.
Sırp asıllı Bosna Hersekli futbolcunun Lazio'ya satışı gerçekleşirse, Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulacak ve 4.6 milyon euro bonservis bedeli ödemekten kaçınacak.
Gelecek sezonun listesinde
Geçmişte Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmış olan Tudor'un Lazio'nun başına geçmesiyle, Hırvat teknik adamın gelecek sezon için istediği futbolcular listesine Krunic'in de dahil olduğu belirtildi.
Fenerbahçe forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic, henüz gol veya asist kaydetmedi.
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