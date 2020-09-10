Lazio, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Francesco Acerbi'yle yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan ekibi Lazio, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Vedat Muriç'in kadrosuna katan Lazio, tanıdık bir ismi daha gündemine aldı.

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen İtalyan ekibi, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak için temaslara başladı.

ACERBİ'YLE YOLLAR AYRILACAK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoperde 23 yaşındaki Luiz Felipe dışında kadrosuna bir tane daha üst seviye stoper eklemek ve 32 yaşına gelmiş Francesco Acerbi'yle vedalaşmayı planlayan Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Lazio, Schalke 04'ten Ozan Kabak için bonservis bilgisi talep etti.

GALATASARAY YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Ozan Kabak'ın transferi durumunda Galatasaray, bonservis bedelinin yüzde 5'i oranında yetiştirme bedeli alacak.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Ozan Kabak, geçen yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'tan Schalke'ye transfer oldu.

Ozan Kabak, Bundesliga2da geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıktı, 6 gol atıp 1 asist yaptı.