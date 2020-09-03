Lazio, Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı

Lazio, Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in Lazio transferinde son görüşmeler yapılmaya devam ediliyor. 25 yaşındaki forvet için 20 milyon euro isteyen sarı-lacivertliler istediğini almaya yakın.

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki bitmek bilmeyen Vedat Muriç görüşmelerinde artık sona gelindi.

Lazio, ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Vedat için Fenerbahçe'ye toplam 19 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı, ancak sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro direkt bonservis bedelinde diretiyor.

ARADA 1 MİLYON EUROLUK FARK KALDI

Lazio, Vedat için son olarak 16 milyon euro ve 3 milyon euro da bonus içeren bir teklif sundu. Fenerbahçe bonusları da garanti ücretin içerisine alabileceği net 20 milyon euroluk bir teklif beklediğini İtalyan kulübünün yöneticilerine bildirdi.

Lazio ile Fenerbahçe arasında hem garanti ücret (bonus olmadan) hem de toplam 1 milyon euroluk farktan dolayı görüşmeler belirli bir seviyede durmuş durumda.

Daha önce Lazio'nun yaptığı üç teklifi de reddeden Fenerbahçe yönetimi, İtalyan kulübünün son teklifine sıcak bakarken; diğer yandan da Vedat'ın kulüpten 6 aylık alacağını bırakmasını talep ediyor.

VEDAT, LAZIO İLE ANLAŞTI

Lazio ile 5 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 1.7 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşan Vedat Muriç de yaptığı açıklamada, kulüplerin anlaşmasını beklediğini ve Fenerbahçe'nin kendisine kolaylık göstereceğine inandığını dile getirdi.