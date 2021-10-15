Lazio Vedat Muriç'i göndermek istiyor

Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan devinde istediği form seviyesini yakalayamayan Vedat Muriç'in, devre arası takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'in, Çizme macerası sona eriyor.

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, görev aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atma başarısı gösteren Vedat Muriç'in Lazio'da gözden çıkarıldığını öne sürdü.

Söz konusu haberde, 20 milyon euro transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının, büyük hayal kırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı kaydedildi.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK

Yaptığı maddi yatırımın karşılığını sahada alamadığını düşünen Lazio yönetiminin, ara transfer döneminde Vedat Muriç'i elden çıkarmayı planladığı yazıldı. Bu doğrultuda Kosovalı futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtildi.

Vedat Muriç'in, Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği kaydedildi.

KİRALAMA SEÇENEĞİ DE MASADA

Vedat Muriç'i en az 15 milyon euro bedelle satarak zararının minimize etmek isteyen Lazio'nun, bu ara transfer dönemine özel olarak satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu dönemde Lazio, Fenerbahçe haricinde diğer takımlardan gelen teklifleri de değerlendimeye alacak.

42 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriç, İtalyan temsilcisinde süre aldığı 42 resmi maçta yalnızca 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli kulüpte 36 resmi maça 17 gol ve 7 asist sığdırmıştı.