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    Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor

    İtalyan ekibi Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare'nin Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
    • 28.05.2022 - 09:46
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    Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geliyor

    Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan Yunus Akgün'e İtalya'dan talip çıktı.

    Transfer ile alakalı olarak Çizme basınından çarpıcı bir iddia geldi.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, Yunus Akgün için resmi temaslara başlıyor.

    İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Galatasaraylı yetkililerle yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

    Lazio'nun sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına 11 Haziran'daki seçimi de bekleyebileceği gelen bilgiler arasında.

    Lazio, Yunus Akgün için İstanbul a geliyor #1

    31 maçta 8 gol 14 asist

    Bu sezon Adana Demirspor forması altındı çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 14 asist yapan genç futbolcunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Yunus Akgün'ün kariyerine Avrupa'da devam etmeyi çok istediği ve Lazio'dan teklif gelmesi durumunda İtalya'ya gitmeye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

    Lazio, Yunus Akgün için İstanbul a geliyor #2


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