Lazio, Yusuf Yazıcı'nın peşinde

Son haftalarda attığı gollerle Lille'i sırtlayan Yusuf Yazıcı'ya talip çıktı. Son olarak Vedat Muriç'i alan Lazio'nun, milli futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Son haftalarda hem lig hem de Avrupa maçlarında klasını gösteren ve UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye oturan Yusuf Yazıcı, kariyerini İtalya'da sürdürebilir...

SAVIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

İtalyan basını, Lazio'nın Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde, Sırp futbolcunun boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmak istediğini yazdı.

Haberde, sportif direktör Igli Tare'nin Yusuf'u çok beğendiği belirtilirken 23 yaşındaki oyuncunun, Milinkovic-Savic'in yerine alınabilecek en mantıklı isim olduğu ifade edildi.

Yusuf Yazıcı konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu söyleyen İtalyanlar, Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi ekiplerin de yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.