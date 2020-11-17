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    Lazio, Yusuf Yazıcı'nın peşinde

    Lazio, Yusuf Yazıcı'nın peşinde

    Son haftalarda attığı gollerle Lille'i sırtlayan Yusuf Yazıcı'ya talip çıktı. Son olarak Vedat Muriç'i alan Lazio'nun, milli futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:24
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    Son haftalarda hem lig hem de Avrupa maçlarında klasını gösteren ve UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye oturan Yusuf Yazıcı, kariyerini İtalya'da sürdürebilir...

    SAVIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

    İtalyan basını, Lazio'nın Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde, Sırp futbolcunun boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmak istediğini yazdı.

    Lazio, Yusuf Yazıcı nın peşinde #1

    Haberde, sportif direktör Igli Tare'nin Yusuf'u çok beğendiği belirtilirken 23 yaşındaki oyuncunun, Milinkovic-Savic'in yerine alınabilecek en mantıklı isim olduğu ifade edildi.

    Yusuf Yazıcı konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu söyleyen İtalyanlar, Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi ekiplerin de yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

    Lazio, Yusuf Yazıcı nın peşinde #2

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