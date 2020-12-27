Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç teklifi

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya kiraladığı Vedat Muriç, İtalya'da yeterli performansı gösteremediği için sarı-lacivertlilere yarım sezonluğuna teklif edildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den 17 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, koronavirüsün ardından yaşadığı sakatlıkla birlikte bir türlü İtalya'da istikrarlı bir forma süresi yakalayamadı.

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Kosova basınında yer alan haberlere göre; çıktığı 10 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Kosovalı golcü için Lazio'dan Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanması halinde aktif olan 1.5 milyon euroluk ödemeyi yapmak istemeyen İtalyan kulübü Fenerbahçe'ye bu para karşılığında yarım sezon Vedat Muriç'i kiralayabileceğini iletti.

SAMATTA VERİMLİ OLMADI

Sarı-lacivertlilerin bu teklife oldukça sıcak baktığı belirtilirken Vedat'ın sakatlık durumunun belli olmasının ardından tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon çubuklu formayla çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asist kaydetmişti. Yerine alınan Samatta ise bu sezon sadece 2 gole katkı sağlayabildi.