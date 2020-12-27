Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
206.685
6.13%
EXEN Coin
10.56
-2.22%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C
    Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç teklifi

    Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç teklifi

    Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya kiraladığı Vedat Muriç, İtalya'da yeterli performansı gösteremediği için sarı-lacivertlilere yarım sezonluğuna teklif edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 18:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon başında Fenerbahçe'den 17 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, koronavirüsün ardından yaşadığı sakatlıkla birlikte bir türlü İtalya'da istikrarlı bir forma süresi yakalayamadı.

    PRİMİ ALMAYIN YARIM SEZON SİZDE OYNASIN

    Kosova basınında yer alan haberlere göre; çıktığı 10 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Kosovalı golcü için Lazio'dan Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunuldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanması halinde aktif olan 1.5 milyon euroluk ödemeyi yapmak istemeyen İtalyan kulübü Fenerbahçe'ye bu para karşılığında yarım sezon Vedat Muriç'i kiralayabileceğini iletti.

    Lazio dan Fenerbahçe ye Vedat Muriç teklifi #1

    SAMATTA VERİMLİ OLMADI

    Sarı-lacivertlilerin bu teklife oldukça sıcak baktığı belirtilirken Vedat'ın sakatlık durumunun belli olmasının ardından tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

    26 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon çubuklu formayla çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asist kaydetmişti. Yerine alınan Samatta ise bu sezon sadece 2 gole katkı sağlayabildi.

    Lazio dan Fenerbahçe ye Vedat Muriç teklifi #2

    Lazio dan Fenerbahçe ye Vedat Muriç teklifi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir