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    Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç yanıtı

    Fenerbahçe'nin forvetteki adaylarından Vedat Muriç'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarri, Muriç için 'kiralanabilir' raporu verirse sarı-lacivertli ekip, bir kez daha devreye girecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 11:27
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    Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç yanıtı

    Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Lazio'ya 18.5 milyon euroya giden Kosovalı futbolcu Vedat Muriç için nabız yoklasa da henüz istediği yanıtı alamadı.

    "BONSERVİSİ GETİR İSTEDİĞİN TAKIMA GİT"

    Fenerbahçe'nin yeniden istediği 27 yaşındaki futbolcu için mavi-beyazlıların, "Sana ödediğimiz bonservis bedelini getirirsen, gitmene müsaade ederiz." dediği öğrenildi. Ancak tecrübeli oyuncunun net durumu ilk kamp sonrasında belli olacak.

    Lazio dan Fenerbahçe ye Vedat Muriç yanıtı #1

    ÖNCELİĞİ İTALYA'DA KALMAK

    Takımın yeni hocası Maurizio Sarri, Muriç için 'Kiralanabilir' raporu verirse Kanarya bir kez daha devreye girecek.

    Önceliği tecrübeli hocanın gözüne girmek ve Çizme'de kalmak olan golcü futbolcunun, olası bir ayrılık durumunda kendisini yeniden ispatlamak adına Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

    Lazio dan Fenerbahçe ye Vedat Muriç yanıtı #2

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