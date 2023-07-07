Lazio'dan Lucas Torreira sözleri Serie A ekibi Lazio'nun İtalyan çalıştırıcısı Maurizio Sarri, Lucas Torreira ilgili açıklamalarda bulundu. Sarri, Uruguaylı futbolcuyu çok iyi olarak nitelendirdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla yıldızlaşan Lucas Torreira'nın geleceği netleşiyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması beklenen Uruguaylı futbolcu hakkında İtalya'nın Lazio kulübünden bir açıklama geldi.

"Çok iyi bir oyuncu"

Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri, takımının transfer gündeminde olduğu iddia edilen orta saha için Sport Italia'ya özel bir röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

Torreira Sampdoria ve Fiorentina'da izlediğim çok iyi bir oyuncu. İtalya'da başarılı bir performans göstermişti.

İtalyan çalıştırıcının bu sözlerinden sonra ise Lazio cephesinin Torreira'nın transferi için girişimlerde bulunulabileceği yorumları yapıldı.

Galatasaray'a geçen sezon katılan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma ile 34 maça çıkarken, 1 asist kaydetti.