Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
293.295
-10.06%
EXEN Coin
38.02
-7.80%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C
    Lazio'dan Ozan Tufan'a karşılık Vedat Muriç önerisi

    Lazio'dan Ozan Tufan'a karşılık Vedat Muriç önerisi

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'a İtalyan takımı Lazio'dan çarpıcı bir teklif geldi. Serie A ekibi 26 yaşındaki oyuncuya karşılık Vedat Muriç önerisinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de sezonu 3. olarak bitiren Fenerbahçe'de transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor.

    Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.

    Lazio dan Ozan Tufan a karşılık Vedat Muriç önerisi #1

    OZAN-MURİÇ TAKASI GÜNDEMDE

    Futbolculara gelen teklifler de yönetimin yüzünü güldürürken Lazio cephesinden heyecanlandıran bir teklif geldi.

    İtalyan ekibi 17 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

    1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriç’in bonservisi.

    2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriç’i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

    3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon euro nakit para... Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

    Lazio dan Ozan Tufan a karşılık Vedat Muriç önerisi #2

    Ajansspor'un haberine göre; her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

    Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken Ozan Tufan’da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

    OZAN'IN PERFORMANSI

    Öte yandan Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

    Lazio dan Ozan Tufan a karşılık Vedat Muriç önerisi #3

    MURİÇ'İN PERFORMANSI

    Bu sezon Lazio kulübünde istediği performansı ortaya koyamayan Vedat Muriç ise, çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Kosovalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir