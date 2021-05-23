Lazio'dan Ozan Tufan'a karşılık Vedat Muriç önerisi

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'a İtalyan takımı Lazio'dan çarpıcı bir teklif geldi. Serie A ekibi 26 yaşındaki oyuncuya karşılık Vedat Muriç önerisinde bulundu.

Süper Lig'de sezonu 3. olarak bitiren Fenerbahçe'de transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor.

Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.

OZAN-MURİÇ TAKASI GÜNDEMDE

Futbolculara gelen teklifler de yönetimin yüzünü güldürürken Lazio cephesinden heyecanlandıran bir teklif geldi.

İtalyan ekibi 17 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriç’in bonservisi.

2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriç’i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon euro nakit para... Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

Ajansspor'un haberine göre; her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken Ozan Tufan’da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

OZAN'IN PERFORMANSI

Öte yandan Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

MURİÇ'İN PERFORMANSI

Bu sezon Lazio kulübünde istediği performansı ortaya koyamayan Vedat Muriç ise, çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Kosovalı golcünün sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.