Lazio'nun Vedat için yaptığı son teklif

Lazio'nun Vedat için yaptığı son teklif

Vedat Muriç için 18 milyon euro artı bonus teklif eden Laziolu yöneticiler, bu paranın üzerine çıkmayacaklarını Fenerbahçe'ye iletti.

İtalyan basını, Vedat Muriç için bir süredir İstanbul'da bulunan Laziolu idarecilerin son kararını duyurdu.

Felipe Caicedo'yu 5 milyon euro bonservis ücretiyle Al Gharafa'ya satmak üzere anlaşan Lazio'da sportif direktör Igli Tare ile menajer Shkumbin Qormemeti, Kosovalı golcü için Türkiye'de temaslarını sürdürüyor.

SON TEKLİFİMİZ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İstanbul'dan bir anlaşmayla Roma'ya dönmeyi umut eden Tare, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu: 18 milyon euro bonuslar (Bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu buluyor)

Tare, bu teklifi Fenerbahçe'ye iletirken rakamı daha da artıramayacaklarını da belirtti.

Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüşecek olan sarı-lacivertli yönetim, alınacak kararı kısa sürede İtalyanlara iletecek.