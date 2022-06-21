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- Leandro Kappel ve Khaly Thiam Pendikspor'da
Leandro Kappel ve Khaly Thiam Pendikspor'da
- 21.06.2022 - 08:58
Yeni sezon için önemli transferlere imza atmak isteyen Pendikspor yönetimi, transfer bombalarını ayrı ayrı patlattı.
İlk olarak 6 sezondur Türkiye’de forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu Leandro Kappel Pendikspor ile anlaştı.
Kulüp tarihinin ilk yabancısı: Kappel
Tarihinin ilk yabancı oyuncusunu renklerine bağlayan kırmızı beyazlılar, "6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." sözleriyle transferi duyurdu.
Altay'ın küme düşmesine rağmen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu 38 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek taraftarın sevgilisi olmuştu.
Khaly Thiam da açıklandı
Geçen sezon 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp üst lige çıkan Pendikspor'un yine Altay'dan Khaly Thiam transferini de açıklayarak transfer sezonuna bomba gibi girmiş oldu.