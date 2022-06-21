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Leandro Kappel ve Khaly Thiam Pendikspor'da

Leandro Kappel ve Khaly Thiam Pendikspor'da

2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'in yolunu tutan Pendikspor, kulüp tarihinin ilk yabancı oyuncusu olan Leandro Kappel ve Khaly Thiam ile sözleşme imzaladı.