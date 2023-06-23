Leandro Paredes: Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum İtalyan ekibi Juventus kiralık sözleşmesi biten Leandro Paredes'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Yaşanan vedanın ardından Paredes kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Juventus forması giyen Leandro Paredes İtalyan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Bonservisi Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan Arjantinli futbolcunun gelecek sezon başka bir takımda oynaması bekleniliyor.

İsmi Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile anılan orta saha oyuncusu Tyc Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum"

28 yaşındaki Paredes, Riquelme'nin veda maçı için Arjantin'e gideceğini vurgularken, geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bugün Boca'ya dönmek kafamda değil. 28 yaşındayım, gencim ve Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım ve Roman Riquelme ile bunun hakkında konuştum. Bana eğlenmeye devam etmemi söyledi.

Yetenekli orta sahanın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın transferde eli bir hayli güçlenmiş oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nde ülkesi Arjantin'le zafer yaşayan Paredes, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.