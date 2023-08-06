Leandro Paredes için Mauro Icardi devreye girdi Arjantinli orta saha Leandro Paredes, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray ile yeniden masaya oturdu. 6.5 milyon euro maaş beklentisi olan Arjantinli için Mauro Icardi devrede.

Galatasaray’ın ön libero arayışlarında ibre yeniden Leandro Paredes'e döndü.

Transfer penceresi açıldığında Okan Buruk'un en önem verdiği isimlerden biri olan Arjantinli, ilk etapta Süper Lig'e soğuk yaklaştı.

Beş büyük ligden teklif bekleyen oyuncu, Galatasaray'ı oyaladı. Yönetim de taktiksel olarak transferden geri çekildi.

Ancak gelinen süreçte Cimbom, tangocunun önünde en iyi fırsat olarak belirdi. Paredes artık Galatasaray'ı istediği konumda.

Maaşı biraz yüksek: Icardi devrede

Dünya şampiyonu apoletli Leandro Paredes; Lazio ve Chelsea'nin ilgisi bitince, kulübü PSG'den de ‘seni düşünmüyoruz' bilgisi alınca yeniden Galatasaray'a rotayı kırdı.

Paredes'in de vatandaşı ve yakın arkadaşı Mauro Icardi'yi aradığı ve Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldığı ortaya çıktı. Birkaç gün içinde resmi bir görüşme beklenirken Arjantinli oyuncunun sarı-kırmızılılardan 6.5 milyon euro maaş istediği öğrenildi.